Somaspor, İlkay Gül transferini açıkladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor, son olarak Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen İlkay Gül'ü renklerine bağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Somaspor, İlkay Gül transferini açıkladı
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07 Eylül 2022 16:59
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) küme düşen Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan stoper İlkay Gül ile anlaştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz son olarak Aydın BŞB forması giyen Soma'mızın çocuklarından İlkay Gül ile anlaşmaya vardı" ifadelerine yer verildi.

Soma Sotesspor'da futbola başlayan 23 yaşındaki savunmacı Manisaspor'da profesyonel olup, Artvin Hopaspor, Muğlaspor, Kozanspor ve Aliağa Futbol'da oynadı. İlkay, geçen sezon BAL'da Aliağa ve Aydın ekipleriyle 1'er maça çıktı.
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