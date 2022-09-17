Somaspor evinde çıkış arayacak

Düşme potasındaki Somaspor 18 Eylül Pazar günü sahasında Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Somaspor evinde çıkış arayacak
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17 Eylül 2022 16:42
TFF 2'nci Lig Byaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kalan düşme potasındaki Somaspor 18 Eylül Pazar günü sahasında Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek.

Soma Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada Barkın Kara görev alacak. Ligde galibiyeti bulunmayan Somaspor'da teknik direktör Burhanettin Basatemür sahadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. 

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