Somaspor'dan sola takviye

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'taki ilk maçında evinde Batman Petrolspor'a 1-0 mağlup olan Somaspor, dış transferde Altınordu'dan Ali Mert Aydın'la anlaştı.



İzmir ekibinin altyapısından yetişen 24 yaşındaki sol bek 2 yıllık sözleşme imzaladı.



Niğde Anadolu FK, Diyarbekirspor ve Belediye Kütahyaspor kulüplerinde de oynayan Ali Mert, kariyerinde 1'inci Lig'de 14, 2'nci Lig'de 39, 3'üncü Lig'de ise 8 karşılaşmaya çıktı.

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