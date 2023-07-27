Somaspor'dan orta sahaya takviye

Somaspor, Kastamonu Özel İdarespor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Ayaydın'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Somaspor'dan orta sahaya takviye
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27 Temmuz 2023 13:46
TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Kastamonu Özel İdarespor'dan orta saha oyuncusu Oğuzhan Ayaydın'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlılar transferle ilgili, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Oğuzhan Ayaydın'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. Yomraspor'da profesyonel olan 22 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası'nda 2, BAL'da 42 karşılaşmada görev yaptı.
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