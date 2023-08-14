Somaspor'da kaptanlar tamam

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da takımın kaptanlığı yapacak üç futbolcu belirlendi.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Somaspor'da kaptanlar tamam
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2023 15:33
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da takım kaptanlığını üstlenecek üç isim belli oldu.

Siyah-beyazlılarda yeni kaptanların Tunay, Erdem ve Mücahit olduğu açıklandı. Siyah-beyazlı takımda 3 sezondur takım kaptanlığını üstlenen Oğuzhan Yıldırım'ın Aliağa FK'ya transferinin ardından kaptanlık pazubendı kaleci Tunay Meral'e geçti. Kulüpten yapılan açıklamada kaptanlık görevine getirilecek en uygun ismin siyah-beyazlı forma ile 5 sezonda 117 kez sahaya çıkan file bekçisi Tunay olduğu belirtildi. Somaspor'da ikinci kaptanlığa Erdem Aygül, üçüncü kaptanlığına ise Mücahit Arslan getirildi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery