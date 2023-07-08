Somaspor'da 4 futbolcu ayrıldı

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lige çıkmak isteyen Somaspor'da 4 isimle yollar ayrıldı.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
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Somaspor'da 4 futbolcu ayrıldı
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08 Temmuz 2023 15:36
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor'da 4 futbolcu takımdan ayrıldı.

Genç oyuncusu Emrecan Bulut'u Beşiktaş'a gönderen siyah-beyazlı ekipte takım kaptanı Oğuzhan Yıldırım, Kadir Kurt, Kadir Karış ve Yusuf Tursun'la vedalaşıldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel oyuncularımızdan Oğuzhan Yıldırım, Kadir Kurt, Kadir Karış ve Yusuf Tursun ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Oyuncularımıza bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Oğuzhan Aliağa FK, Kadir Kurt Manisa FK, Yusuf Tursun Amed Sportif, Kadir Karış da Amasyaspor'la anlaşma sağladı.

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