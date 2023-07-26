Somaspor, Arda ile imzaladı

TFF 2.Lig ekiplerinden Somaspor Manisa FK'dan forvet oyuncusu Arda Çolak'ı transfer etti.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Abone Ol
Somaspor, Arda ile imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2023 16:38
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Somaspor ilk transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'dan forvet Arda Çolak'ı kadrosuna dahil etti. Somaspor'a 1 yıllık imza atan Arda düzenlenen imza töreninde başarı sözü verdi.

Kulüp de resmi açıklamasında, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Arda Çolak' ın kiralık transferi için Manisa FK ile anlaşmaya varmıştır. Arda Çolak ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Çolak' a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery