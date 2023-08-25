Somaspor 4 transferi açıkladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü deplasmanda Isparta 32 Spor'la ile kozlarını paylaşacak Somaspor 4 transfer birden açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Altınordu'dan Kenan Farklı, Bulancakspor'dan Rıdvan Dönmez, Hendekspor'dan Kamil Fidan ve Kırkağaç Acar İdman Yurdu'ndan Ceyhan Çoban'ın transferinin resmileştiğini duyurdu. Somaspor, Kenan ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Rıdvan, Kamil ve Ceyhun'la ise 3'er yıllık mukavele yaptı.

Somaspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapması planlanan Yeni Soma Stadı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor. Nazım Yavuz Stadı'nın olduğu yere inşaası yapılan Yeni Soma Stadı bünyesinde protokol fuayesi ve salonu, basın fuayesi ve salonu, 4 adet sporcu soyunma odası, seyirci fuayeleri, idari birimler, 2 adet antrenman salonu, 2 adet ticari birimler, atölye ve salonlarını barındıracak. Yeni Soma Stadı'nın, 2023-2024 futbol sezonunun ikinci yarısının başında açılması bekleniyor.