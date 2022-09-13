TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak düşme hattına giren Somaspor, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımı ile kozlarını paylaşacak.
SOMASPOR 3 PUANA KİLİTLENDİ
Diyarbakır Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Metehan Alpat görev alacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Diyarbakır deplasmanından istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.
SOMASPOR 3 PUANA KİLİTLENDİ
Diyarbakır Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Metehan Alpat görev alacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Diyarbakır deplasmanından istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.
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