Somaspor 3 puana kilitlendi!

Somaspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı maça odaklandı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür galibiyet istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Somaspor 3 puana kilitlendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Eylül 2022 16:52
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk 3 haftada 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak düşme hattına giren Somaspor, yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler takımı ile kozlarını paylaşacak.

SOMASPOR 3 PUANA KİLİTLENDİ

Diyarbakır Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Metehan Alpat görev alacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Diyarbakır deplasmanından istedikleri sonucu alacaklarına inandığını söyledi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ