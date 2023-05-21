Somaspor 1 puanla kaçırdı

TFF 2. Lig ekibi Somaspor, Play-Off yarışını 1 puan farkla kaçırdı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Somaspor 1 puanla kaçırdı
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21 Mayıs 2023 13:30
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 13:32
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bu sezon 3 puanı Ulusal Kulüp Lisansı'nı yenileyemediği için silinmesine rağmen son haftaya kadar Play-Off yarışını bırakmayan Somaspor, hedefini 1 puan farkla dramatik bir şekilde ıskaladı, silinen puanlarına yandı.

Ligde son hafta evinde Afyonspor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Soma, sezonu 57 puanla yedinci sırada tamamlarken, son maçta birbirleriyle oynayan 24Erzincanspor ve Ankaraspor, 1'er puanın iki takım için de yeterli olduğu 90 dakikadan 0-0 eşitlikle ayrıldı.

Erzincanspor ve Ankaraspor, bu skorla 58'er puana ulaşıp Soma'nın 1'er puan önünde Play-Off'a kaldı. Somaspor, Play-Off'u dramatik bir şekilde kaçırmasına rağmen mütevazı kadrosuyla sezon başından beri gösterdiği performansla alkışı hak etti.
 
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