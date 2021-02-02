Somali Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret!

Somali Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu'na ziyarette bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Somali Futbol Federasyonu'ndan TFF'ye ziyaret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Şubat 2021 22:45
Somali Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Abdi Muhammed ve beraberindeki heyet, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti. 

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. 

İki ülke federasyonları arasında iş birliği konularının görüşüldüğü ziyarette Servet Yardımcı, Ali Abdi Muhammed ve beraberindekilere A Milli Takım forması takdim etti. 

Somali heyeti, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için