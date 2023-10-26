29 Ekim

Soma'nın yeni stadı tam gaz

2. Lig ekibi Somaspor'un kullanacağı yeni stadın inşaatı hızla devam ediyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Soma'nın yeni stadı tam gaz
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26 Ekim 2023 13:57
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta play-off yarışı veren Somaspor'un kullanacağı yeni stadın inşaatı tüm hızıyla sürüyor.

Soma Belediyesi tarafından tahsis edilen arazi üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılıp, 2022'de ihalesi gerçekleştirilen modern Soma Stadyumu, 5 bin 980 kişilik kapasiteye sahip olacak.

Toplam 15 bin metrekare alanda yapılan statta, 200 araçlık açık otopark, protokol fuayesi ve salonu, basın fuayesi ve salonu, 4 adet sporcu soyunma odası, seyirci fuayeleri, idari birimler, 2 adet antrenman salonu, ticari birimler ve atölye bulunacak.

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