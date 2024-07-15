Soma'da Okan Karaman imzaladı

Somaspor, Okan Karaman'ı kadrosuna kattı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Soma'da Okan Karaman imzaladı
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15 Temmuz 2024 14:55
TFF 2'nci Lig kulüplerinden Somaspor, dış transferde Kastamonu Özel İdarespor'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Okan Karaman'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Okan Karaman'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" denildi. Okan geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de 21 maçta 6 kez rakip fileleri sarstı.

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