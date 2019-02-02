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Solskjaer'in işi PSG'ye bağlı!

Manchester United yönetimi, geçici olarak takımın başında bulunan Ole Gunnar Solskjaer için uzun vadeli teklif götürmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Solskjaer'in işi PSG'ye bağlı!
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02 Şubat 2019 16:16
Manchester United'da Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz ekibinde kalıcı teknik direktör olabilir.

İngiliz basınının haberine göre Norveçli teknik direktörün sözleşmeyi kapma şansı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları PSG maçlarına bağlı.

PSG'Yİ GEÇERSE YENİ SÖZLEŞME

Manchester United'ın PSG'yi geçmesi halinde Ole Gunnar Solskjaer'e sözleşme teklifi götürülecek.

Solksjaer ile devam edilmeme kararı alınmasaı halinde ise ilk adaylar Mauricio Pochettino ve Zinedine Zidane olacak.

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