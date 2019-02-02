Manchester United'da Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından geçici olarak takımın başına getirilen Ole Gunnar Solskjaer, İngiliz ekibinde kalıcı teknik direktör olabilir.
İngiliz basınının haberine göre Norveçli teknik direktörün sözleşmeyi kapma şansı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları PSG maçlarına bağlı.
PSG'Yİ GEÇERSE YENİ SÖZLEŞME
Manchester United'ın PSG'yi geçmesi halinde Ole Gunnar Solskjaer'e sözleşme teklifi götürülecek.
Solksjaer ile devam edilmeme kararı alınmasaı halinde ise ilk adaylar Mauricio Pochettino ve Zinedine Zidane olacak.
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İngiliz basınının haberine göre Norveçli teknik direktörün sözleşmeyi kapma şansı Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları PSG maçlarına bağlı.
PSG'Yİ GEÇERSE YENİ SÖZLEŞME
Manchester United'ın PSG'yi geçmesi halinde Ole Gunnar Solskjaer'e sözleşme teklifi götürülecek.
Solksjaer ile devam edilmeme kararı alınmasaı halinde ise ilk adaylar Mauricio Pochettino ve Zinedine Zidane olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın