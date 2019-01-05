Solskjaer'dan iki itiraf! Transfer ve...

'da göreve getirilen menajer, geleceğiyle ve devre arası transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da devam etmese bile keyif almak istediğini söylerken devre arasında transfer beklemediğini de dile getirdi.Genç teknik adam Kırmızı Şeytanlar'da devam edip etmeyeceği yönündeifadelerini kullandı.Transferle ilgili de konuşan Ole Gunnar Solskjaerdedi.