Solskjaer'dan iki itiraf! Transfer ve...

Manchester United'da göreve getirilen menajer Ole Gunnar Solskjaer, geleceğiyle ve devre arası transfer dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da devam etmese bile keyif almak istediğini söylerken devre arasında transfer beklemediğini de dile getirdi.
Genç teknik adam Kırmızı Şeytanlar'da devam edip etmeyeceği yönünde ''Manchester United'a geldiğimde bana karşı açık oldular. Yeni bir menajer bakıyorlardı ancak burada olduğum sürece keyif almamı söylediler. Kulübüm günü gelip yeni menajeri açıkladığında, bu ben olsam da olmasam da United için başarılı olmasını isterim'' ifadelerini kullandı.
Transferle ilgili de konuşan Ole Gunnar Solskjaer ''Devre arasında transfer yapacağımızı sanmıyorum. Tabii kulüp birini almak isterse başka ancak bu bana bağlı değil. Ben elimdeki kadrodan memnunum'' dedi.
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Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United'da devam etmese bile keyif almak istediğini söylerken devre arasında transfer beklemediğini de dile getirdi.
Genç teknik adam Kırmızı Şeytanlar'da devam edip etmeyeceği yönünde ''Manchester United'a geldiğimde bana karşı açık oldular. Yeni bir menajer bakıyorlardı ancak burada olduğum sürece keyif almamı söylediler. Kulübüm günü gelip yeni menajeri açıkladığında, bu ben olsam da olmasam da United için başarılı olmasını isterim'' ifadelerini kullandı.
Transferle ilgili de konuşan Ole Gunnar Solskjaer ''Devre arasında transfer yapacağımızı sanmıyorum. Tabii kulüp birini almak isterse başka ancak bu bana bağlı değil. Ben elimdeki kadrodan memnunum'' dedi.
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