Solskjaer turdan umutlu! 'Fethetmek için...'

Şampiyonlar Ligi'nde2-0 mağlup olanmenajer, maçın ardından açıklamalarda bulundu."PSG ilk golden sonra ritim yakaladı ve oyunu kontrol etti. Bir süredir bu seviyede oynamadığımızı ve öğrenmemiz gerektiğini gördük. Bizim için önemli bir deneyim oldu""Dağlar tırmanılmak ve fethedilmek için yaratılmıştır. Orada uzanıp vazgeçtim diyemezsin. Paris'e gideceğiz, futbol oynayacağız ve bugünden daha iyi olacağız.""Yenilginin sebebini sakatlıklara bağlayamayız. Lingard ve Martial önemli oyuncular. Umarım sakatlıkları çok ciddi değildir"