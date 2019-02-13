Solskjaer turdan umutlu! 'Fethetmek için...'

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e 2-0 mağlup olan Manchester United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları;
"PSG ilk golden sonra ritim yakaladı ve oyunu kontrol etti. Bir süredir bu seviyede oynamadığımızı ve öğrenmemiz gerektiğini gördük. Bizim için önemli bir deneyim oldu"
"PARIS'E GİDECEĞİZ VE..."
"Dağlar tırmanılmak ve fethedilmek için yaratılmıştır. Orada uzanıp vazgeçtim diyemezsin. Paris'e gideceğiz, futbol oynayacağız ve bugünden daha iyi olacağız."
SEBEBİ SAKATLIK DEĞİL
"Yenilginin sebebini sakatlıklara bağlayamayız. Lingard ve Martial önemli oyuncular. Umarım sakatlıkları çok ciddi değildir"
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İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları;
"PSG ilk golden sonra ritim yakaladı ve oyunu kontrol etti. Bir süredir bu seviyede oynamadığımızı ve öğrenmemiz gerektiğini gördük. Bizim için önemli bir deneyim oldu"
"PARIS'E GİDECEĞİZ VE..."
"Dağlar tırmanılmak ve fethedilmek için yaratılmıştır. Orada uzanıp vazgeçtim diyemezsin. Paris'e gideceğiz, futbol oynayacağız ve bugünden daha iyi olacağız."
SEBEBİ SAKATLIK DEĞİL
"Yenilginin sebebini sakatlıklara bağlayamayız. Lingard ve Martial önemli oyuncular. Umarım sakatlıkları çok ciddi değildir"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın