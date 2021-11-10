Solskjaer tatil modunu açtı, 1 hafta izin verdi

Manchester United menajeri Solskjaer, Milli arada futbolcularına 7 gün izin vererek ailesiyle birlikte Norveç'e uçtu. Takımın geçirdiği kritik dönemde verilen 7 günlük izin kulüp içinde şaşkınlıkla karşılandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Solskjaer tatil modunu açtı, 1 hafta izin verdi
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10 Kasım 2021 03:23
Manchester United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer'in Milli arada futbolcularına 7 gün izin vermesi şaşkınklıkla karşılandı.

Bu sezon yapılan büyük yatırıma rağmen istikrarsız sonuçlarıyla göze çarpan United'da Solskjaer'in kararları bir süredir sorgulanıyordu. 2 haftalık Milli arada daha önce görülmemiş düzeyde 7 günlük ara veren Norveçli hocanın kendisinin de ailesiyle birlikte ülkesine gittği ifade ediliyor.

Taraftarlar ve kulüp yönetiminin Solskjaer'in aldığı bu kararı garipsedikleri ifade edilirken 48 yaşındaki hocanın uzun süreli dinlenmenin takımın toparlanmasına yardımcı olacağına inandığı İngiliz basını tarafından belirtiliyor.

Manchester United Premier Lig'de Cristiano Ronaldo'nun etkisine rağmen çıktığı 11 maçta 17 puan toplayarak şimdiden lider Chelsea'nin 9 puan gerisinde kalmış oldu.


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