Solskjaer, seriyi sürdürmek istiyor!

Ole Gunnar Solskjaer'in göreve gelişiyle birlikte yükselişe geçen Beşiktaş artan performansını bugün de sürdürmeye çalışacak.
Siyah beyazlıların misafiri ligin dişli ekiplerinden Gaziantep FK. Ligde üst üste dört maçını da kazanan ve beş haftadır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ta hedef seriyi devam ettirmek.
Ole Gunnar Solskjaer serinin bu akşamki maça büyük önem veriyor. Norveçli teknik adam hafta boyunca takımına hücum ağırlıklı çalışmalar yaptırdı.
Siyah beyazlıların misafiri ligin dişli ekiplerinden Gaziantep FK. Ligde üst üste dört maçını da kazanan ve beş haftadır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ta hedef seriyi devam ettirmek.
Ole Gunnar Solskjaer serinin bu akşamki maça büyük önem veriyor. Norveçli teknik adam hafta boyunca takımına hücum ağırlıklı çalışmalar yaptırdı.
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