Solskjaer: 'Rakipler tekmeliyor, hakem 'devam' diyor'

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Southampton ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Premier Lig'in 2. hafta mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.



Norveçli menajer, "Böyle bir maçta 3 puan alabileceğinizi hissediyorsunuz. İlk birkaç dakika Southampton fırtına gibiydi ama atlattık. Gol yiyene kadar aptalca bir futbol oynadık. Kafamızı ve momentumumuzu kaybettik. Gol attıktan sonra çok iyi bir 5 dakika oynadık. Son dakikalar ise çok kötüydük, çok dikkatsizdik." ifadelerini kullandı.



"Ben oynadığım zaman çalınan fauller, artık çalınmıyor." diyerek sözlerini sürdüren Solskjaer, "Kararlar bazen takımıma karşı ters. Oyuncularımızı tekmeliyorlar ve hakem de buna müsaade ediyor. Eğer hakemlerin gitmek istedikleri yol buysa, bu sezon çok oyuncumuzu sakatlanacak demektir. Umarım hakemler doğru kararlar verme konusunda daha dikkatli olur. Çünkü artık ekstrem bir noktaya geldiler." açıklamasını yaptı.



Son yarım saatlik bölümde oyuna giren Jadon Sancho ile ilgili görüşü sorulan Solskjaer, "Jadon Sancho iyi iş çıkardı ama takım olarak son 20 dakikada kötüydük." cevabıyla açıklamasını noktaladı.



