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Solskjaer: "Neymar'ın oynamasını isterdik"

Machester United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Paris Saint-Germain'de Neymar'ın sahada olamayacağı için üzgün olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Solskjaer: 'Neymar'ın oynamasını isterdik'
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11 Şubat 2019 04:23
Manchester United ile teknik direktörlük kariyerine fırtına gibi başlayan Ole Gunnar Solskjaer, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Paris Saint-Germain maçı hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"ONU İZLEMEK İSTERLERDİ"

Neymar'ın sakatlığı sebebiyle sahada olamayacağını değerlendiren Solskjaer, "Neymar çok önemli bir oyuncu ve taraftarlarımız, onu izlemek isterdi. Oyuncular da Neymar'a karşı oynamak ister. Ancak Mbappe ve Di Maria gibi oyuncuları da unutmamalıyız" dedi.

Solskjaer sözlerini, "En iyi maçlarımı, Zidane, Ronaldo, Figo ve Maldini gibi oyunculara karşı oynadım" ifadeleriyle sürdürdü.

"DAMGASINI VURACAK"

İki takımın genç oyuncuları Rashford ve Mbappe'yi öven Ole Gunnar Solskjaer, "Mbappe fantastik bir şekilde kendisini geliştirdi. Rashford ve Mbappe önümüzdeki 10 yıl futbol dünyasına damgasını vuracak" şeklinde konuştu.

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