Solskjaer: 'Neymar'ın oynamasını isterdik'

ile teknik direktörlük kariyerine fırtına gibi başlayan, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaklarımaçı hakkında önemli açıklamalar yaptı.Neymar'ın sakatlığı sebebiyle sahada olamayacağını değerlendiren Solskjaer, "Neymar çok önemli bir oyuncu ve taraftarlarımız, onu izlemek isterdi. Oyuncular da Neymar'a karşı oynamak ister. Ancak Mbappe ve Di Maria gibi oyuncuları da unutmamalıyız" dedi.Solskjaer sözlerini, "En iyi maçlarımı, Zidane, Ronaldo, Figo ve Maldini gibi oyunculara karşı oynadım" ifadeleriyle sürdürdü.İki takımın genç oyuncuları Rashford ve Mbappe'yi öven Ole Gunnar Solskjaer, "Mbappe fantastik bir şekilde kendisini geliştirdi. Rashford ve Mbappe önümüzdeki 10 yıl futbol dünyasına damgasını vuracak" şeklinde konuştu.