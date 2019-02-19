Solskjaer: 'Muhteşem, mükemmel, harika oynadık'

Manchester United'ın menajeri, Chelsea'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu."Bu maçta harika oynadık. Çalıştıklarımızı yaptık. Orta saha oyunculardan yoğun baskı yapmasını istedik ve başarılı oldular.""Muhteşem oynadık. Hücumda iyiydik ama ikinci yarıda mükemmel savunma yaptık. Chelsea iyi bir takım ama onları kusursuz savunduk""Chelsea iyi bir takım ancak Juan Mata, Jorginho'ya karşı harika bir iş çıkardı. Savunmada neredeyse mükemmel oynadık. Harika bir sonuç aldık"