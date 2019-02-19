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Solskjaer: "Muhteşem, mükemmel, harika oynadık"

Chelsea'yi deplasmanda 2-0 mağlup ederek FA Cup'ta tur atlayan Manchester United'da menajer Ole Gunnar Solskjaer, futbolcularını ve ortaya konan oyuna övgüler yağdırdı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Solskjaer: 'Muhteşem, mükemmel, harika oynadık'
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19 Şubat 2019 01:58
Manchester United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Chelsea'yi deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları;

"Bu maçta harika oynadık. Çalıştıklarımızı yaptık. Orta saha oyunculardan yoğun baskı yapmasını istedik ve başarılı oldular."

MÜKEMMEL OYNADIK

"Muhteşem oynadık. Hücumda iyiydik ama ikinci yarıda mükemmel savunma yaptık. Chelsea iyi bir takım ama onları kusursuz savunduk"

CHELSEA İYİ TAKIM AMA...

"Chelsea iyi bir takım ancak Juan Mata, Jorginho'ya karşı harika bir iş çıkardı. Savunmada neredeyse mükemmel oynadık. Harika bir sonuç aldık"

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