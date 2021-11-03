Solskjaer: 'Michael Jordan neyse, Cristiano Ronaldo o'

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Atalanta ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamada bulundu.



Norveçli hoca oyuncularının sahada gösterdiği performanstan memnun olduğunu, özellikle ikinci yarıda galibiyet için hamleler yaptıklarını belirterek "Oyuncularımın karakterini kimse sorgulayamaz. Asla pes etmediklerini bugün de gösterdiler. O son golü atmak için çok çalıştık ama Ronaldo'nun vuruş tekniği yine inanılmazdı" açıklamasını yaptı.



Solskjaer'in maç sonu yaptığı açıklamada en çok dikkat çeken ise Michael Jordan benzetmesi oldu. 48 yaşındaki teknik adam Cristiano Ronaldo'yu Michael Jordan'a benzeterek, "Chicago Bulls için Michael Jordan neyse Cristiano Ronaldo da Manchester United için o." sözlerini kullandı.





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