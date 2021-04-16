Solskjaer: "Kupayı alırsak harika olur"

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Granada maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Solskjaer: 'Kupayı alırsak harika olur'
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16 Nisan 2021 02:34
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Manchester United'da teknik direktör Solskjaer, Granada'yı eledikleri maçın ardından konuştu.

Norveçli hoca emin adımlarla finale gittiklerini söyleyerek, "Granada'nın fiziksel oyununu gol yemeden tamamladık ve şimdi yarı finalde Roma'yı dört gözle bekliyoruz. Roma, geçmişi parlak bir kulüp. Daha önce İtalyanlara karşı iyi işler çıkarmıştık. Finali istiyoruz, sezonu kupayla tamamlarsak harika olur." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen Manchester United, Premier Lig'de de lider Manchester City'nin en yakın takipçisi konumunda bulunuyor.



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