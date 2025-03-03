Solskjaer, istatistikleriyle yıktı geçti!

Beşiktaş'ta, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından işler de yoluna girmeye başladı.
Norveçli hoca, siyah beyazlıları adeta kanatlandırdı. Takıma hem huzurunu geri getirdi hem de kazanma alışkanlığı yakalattı. 4'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere son 6 resmi maçını da galibiyetle geçen siyah-beyazlılar, adım adım hedefi olan üçüncülüğe ve Türkiye Kupası'na ilerliyor.
BİLİC'İN BAŞARISINI TEKRARLADI
Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, üst üste elde ettiği galibiyetlerle istatistikleri de yıktı geçti. Kara Kartal, 2015 yılında Slaven Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı. Ayrıca Beşiktaş, son iki sezon içerisinde ilk kez 4 maç üst üste kazanma başarısı gösterdi. Bu performans Kartal'ı hızla üst sıralara taşıdı.
10 GOL ATTI, SADECE 3 GOL YEDİ
Ole Gunnar Solskjaer'in göreve başladığı 21. haftadan bu yana ligde rakiplerini maç başına en düşük beklenen gol değerinde tutan takım Beşiktaş oldu. Siyah- beyazlılar, 5 maçın ortalamasında rakiplerine 0.77 gol beklentisi verdi ve bu alanda ligin en iyisi ünvanını aldı. Solskjaer döneminde ligde oynanan 5 karşılaşmada 10 gol kaydeden Beşiktaş, 3 gol yedi.
SEMİH 11'E KOŞUYOR!
Eyüpspor maçının ardından önceki gün Kayserispor ağlarını da havalandıran Semih Kılıçsoy, öz güvenini yeniden kazandı. Üzerindeki baskıyı atlatan 19 yaşındaki milli oyuncu, bu süreçte takım arkadaşları ve teknik direktör Solskjaer'den büyük destek gördü. Norveçli hoca da talebesinin gelişiminden son derece memnun. Tecrübeli çalıştırıcı, her antrenmanda özel olarak ilgilendiği ve şut çalışması yaptırdığı Semih'e performansını daha da yükselttiği takdirde ilk 11'de şans vermeyi planlıyor.
SOL GÖSTERİP SAĞ VURUYOR!
Beşiktaş'ın, Rizespor'dan kadrosuna kattığı Emirhan Topçu, Solskjaer döneminin en iyilerinden oldu. 24 yaşındaki futbolcu, sol ayaklı olmasına rağmen eksiklerden dolayı haftalardır sağ stoper oynuyor ancak performansından ödün vermiyor. Kayseri maçında 10 uzaklaştırma, 4'te 3 hava topu, 2 şut engelleme ile bu alanlarda zirvede olan Emirhan, girdiği 11 ikili mücadelenin ise 10'unu kazandı.
Solskjaer, istatistikleriyle yıktı geçti!
Beşiktaş, 2015 yılında Bilic'in ardından ilk kez bir yabancı teknik direktör idaresinde Süper Lig'de üst üste 4 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca 5 maçın ortalamasında rakiplerine 0.77 gol beklentisi verdi ve bu alanda ligin en iyisi ünvanını aldı.
Beşiktaş'ta, teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'in gelişinin ardından işler de yoluna girmeye başladı.
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