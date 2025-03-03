Solskjaer'in Schjelderup ısrarı!

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Benfica'da oynayan vatandaşı Andreas Schjelderup için Beşiktaş yönetimi ile konuşarak yeni sezon yapılanmasında görmek istediğini belirtti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Solskjaer'in Schjelderup ısrarı!
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03 Mart 2025 09:13

Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde seri galibiyetler alan Beşiktaş'ı önümüzdeki sezon şampiyon yapacak kadronun planlaması şimdiden başladı. 

Norveçli çalıştırıcı, yönetime sunduğu raporda genç ve gelecek vaat eden oyuncuları takımında görmek istediğini söyledi.

Siyahbeyazlıların, Benfica'da forma giyen 20 yaşındaki Andreas Schjelderup ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Solskjaer'in özellikle takımda görmek istediği Schjelderup, sol kanat pozisyonunda forma giyiyor 

AVRUPA'NIN GÖZDESİ

Futbol kariyerine Norveç'in Tromso kulübünde başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin gözde oyuncusu haline geldi. Özellikle teknik kapasitesi, dripling yeteneği ve oyun görüşü ile öne çıktı. 

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO 

Her iki kanat ve 10 numara pozisyonunda oynayan Schjelderup, Portekiz deviyle 2028 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Norveçli'nin güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI 

Bu sezon Benfica formasıyla 23 resmi maçta boy gösteren Schjelderup, 3 kez fileleri havalandırdı ve 4 kez de gol pası vermeyi başardı. Norveç Milli Takımı'nda ise tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen 1 kez Milli formayı giyen Norveçli oyuncu, 36 maçta 17 gol kaydetti. 

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