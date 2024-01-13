Solskjaer için sürpriz gelişme: İsveç Milli Takımı

Fernando Santos öncesi ismi Beşiktaş ile anılan Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oluyor.



İsveç basınında yer alan habere göre; Kasım ayında Janne Anderson'un görevine son veren İsveç Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlüğü için Ole Gunnar Solskjaer'i getirmeyi planlıyor.



Haberde; İsveç Futbol Federasyonu'nun Solskjaer'in yardımcıları olarak Brommapojkarna teknik direktörü Olof Mellberg ve Avustralya Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü Tony Gustavsson'un düşünüldüğü ancak Mellberg ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi.



BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI



Ole Gunnar Solskjaer'in ismi, Rıza Çalımbay döneminin sona ermesinin ardından bir süre Beşiktaş ile anılmış ancak siyah-beyazlı ekip göreve Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'u getirmişti.



2 YILDIR ÇALIŞMIYOR



Kariyeri boyunca Cardiff City, Molde ve Manchester United takımlarını çalıştıran 50 yaşındaki Ole Gunnar Solskjaer, 21 Kasım 2021 yılından bu yana herhangi bir kulüpte görev almadı.



