Solskjaer'den yönetime transfer talebi!

Kanat bölgesine Keny Arroyo'yu getiren, Amir Hadziahmetovic'in de Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesinin sonlandırılması için anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta gözler yeni transfere çevrildi.



Onana, Ndour ve Musrati'nin ayrılığı sonrası orta sahada sıkıntıya giren siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yeni takviye için yönetimle görüştü.



Orta sahada savunması güçlü oyuncu eksikliği yaşadıklarını belirten Norveçli çalıştırıcının, "Bana acil orta saha alın" dediği öğrenildi. Beşiktaşlı kurmaylar da salı günü bitecek transfer dönemi öncesi görüşmeleri hızlandırdı.







