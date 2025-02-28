Solskjaer'den Immobile kararı!

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Ciro Immobile'yi kulübeye çekmeye hazırlanırken, Kayserispor maçında Semih Kılıçsoy'a 11'de şans vermeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
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Solskjaer'den Immobile kararı!
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28 Şubat 2025 09:27

Beşiktaş ile yeni macerasına iyi bir başlangıç yapan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, hem saha sonuçlarını düzeltti hem de düşüşte olan birçok futbolcuyu ayağa kaldırdı. Savunmayı toparlayan, orta sahaları hareketlendiren tecrübeli hocanın henüz aradığı performansı bulamadığı tek bölge santrfor oldu. 

SOLSKJAER IMMOBILE'Yİ KULÜBEYE ÇEKİYOR

Siyah-beyazlılarda, Ciro Immobile'nin formsuzluğu haftalardır sürerken 5 maçtır ligde gol atamıyor. Bu sezon 3 kez adale sakatlığı yaşayan İtalyan futbolcu, 10 maç kaçırdı. Fiziksel durumu tatmin etmeyen ve bitiriciliği de zayıflayan Immobile'nin, yerine ilk aday Semih Kılıçsoy.

KAYSERİ MAÇINDA SEMİH ÖNDE

Beşiktaş'ın genç santrforu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a karşı 11'de sahaya çıktı ancak gol ya da asist katkısı verememişti. 

Immobile ve Semih arasında tercih yapacak olan deneyimli hoca, takımı yukarı çekecek santrfor performansı arayışında. Ancak şu ana dek herhangi birine ikna olmuş değil. Solskjaer'in 1 Mart Cumartesi günü Kayserispor ile oynanacak lig müsabakasında kimle sahaya çıkacağı merak edilirken Semih'e bir kez daha 11'de şans tanıyabileceği aktarıldı.

 

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