Solskjaer'den fikstür isyanı: "Geçen sene de Türkiye dönüşü aynısı oldu"

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, rakiplerinin aksine kendi fikstürlerinin sıkışık proglamlanmasına dert yandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Solskjaer'den fikstür isyanı: 'Geçen sene de Türkiye dönüşü aynısı oldu'
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02 Ekim 2021 09:23
Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Everton maçı öncesi yaptığı açıklamada fikstürden yakındı.

Norveçli menajer yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal ile karşılaştıkları maçın ardından Cumartesi öğlen 14:30'a maçlarının konmasını eleştirerek, "Bunun bir açıklaması yok. Sadece TV yayın planı için böyle yapılıyor ve kesinlikle sağduyusuz davranılıyor. Geçen sezon Türkiye'den Başakşehir maçından döndükten sonra aynı şeye maruz kalmıştık. Chelsea ve Liverpool'un değil neden bize Cumartesi maç oynatılıyor anlamıyorum. Pazar günü de oynayabilirdik" diye konuştu.

Solskjaer daha önce de geçen sezonki Başakşehir maçında aldıkları mağlubiyetin ardından takımın düşüşe geçtiğine yönelik sözler kullanmıştı.


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