Solskjaer'den Başakşehir itirafı geldi

Manchester United menajeri Solskjaer, geçen yıl Başakşehir'e kaybettikleri maçı unutamadıklarını itiraf etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Solskjaer'den Başakşehir itirafı geldi
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11 Eylül 2021 05:16
Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, bu sezon Şampiyonlar Ligi hedefleriyle ilgili açıklama yaptı.

Bu sezon kadrolarına kattıkları yıldız isimlerle Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Manchester United'ın hocası Solskjaer, akıllarının geçen sezonki Başakşehir maçında kaldığını itiraf etti.

İstanbul'da oynanan ve Başakşehir'in 2-1 kazandığı maçı unutamadıklarını söyleyen Solskjaer, "Başakşehir'e karşı oynadığımız o maç gibi oynamak istemiyoruz. Bu sezon bunun tekrarlanmamasını sağlayacağız" sözlerini kullandı.

Cristiano Ronaldo ve Raphael Varane gibi kazanmaya alışkın oyuncuları kadrolarına kattıklarını belirten Norveçli hoca, "Onlar gibi oyuncular saha içinde yanlış giden durumlara anında müdehale edebilir ve gidişarı değiştirebilir. Bu yüzden artık daha şanslıyız" diye konuştu.


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