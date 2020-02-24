Solskjaer Bruno'yu eski takım arkadaşlarına benzetti

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, yeni transferleri Bruno Fernandes'i eski takım arkadaşları olan Paul Scholes ve Juan Sebastian Veron'un karışımı olarak değerlendirdi.

Solskjaer Bruno'yu eski takım arkadaşlarına benzetti
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24 Şubat 2020 03:38
Watford karşısında 1 gol 1 asistle oynayan Bruno Fernandes'e hocası Ole Gunnar Solskjaer'den de övgü geldi.

3-0 biten karşılaşma ile ilgili konuşan Norveçli menajer, Fernandes'in performansını överek, "Çok iyi bir maç çıkarttı. Karakter ortaya koydu ve Old Trafford'da oyunun ritmini kontrol etmek için çok çalıştı. Tam bir Manchester United karakteri ile oynadı" ifadelerini kullandı.

Oyuncusunu eski takım arkadaşları Paul Scholes ve Juan Sebastian Veron'un karışımı olarak gördüğünü söyleyen Solskjaer, "Bruno'da Scholes kalitesi ve Veron mizacı var. Günümüz transfer piyasasında onu doğru bir şekilde transfer ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

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