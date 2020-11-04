Solskjaer: "Başakşehir kazanmayı hak etti"

Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir karşısında aldıkları yenilgiyi değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Solskjaer: 'Başakşehir kazanmayı hak etti'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Kasım 2020 23:18
Manchester United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

United teknik direktörü açıklamasında; "Kazanmayı hak etmedik. Başakşehir 3 puanı hak etti. Başakşehir oyun olarak kazanmayı hak etti. Maç öncesinde söyledim. PSG ve Leipzig maçlarında da iyiydiler. Daha iyi sonuçlar hak etmişlerdi. Zor olacağını bilyiorduk bugün. Kontrataklara karşı dikkatli olmalıydık. İki güzel gol attılar ve ikinci yarıda da iyi savunma yaptılar." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için