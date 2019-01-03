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Solskjaer: ''Ayrılmak istemiyorum''

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, sezon sonunda ayrılmak istemediğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Solskjaer: ''Ayrılmak istemiyorum''
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03 Ocak 2019 03:10
Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, 2-0 kazanılan Newcastle United maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer geleceği hakkında da konuşurken, MANU'dan ayrılmak istemedğini dile getirdi.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'ın maç sonundaki sözleri...

''Elbette Manchester United'dan ayrılmak istemiyorum. Elimden geldiğince uzun süre United'da kalmak istiyorum.''



''Sonunda gol yememeyi başardım. Çok iyi bir performans. Hala en üst seviyeye ulaşmadık ama buna ulaşmak için devam ediyoruz.''

''FA Cup maçından sonra Dubai'ye gidiyoruz. Fiziksel olarak çalışmalıyız çünkü ayaklarımızın Mart ayının sonuna kadar sağlam olması gerekiyor.

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