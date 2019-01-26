Solskjaer: 'Arsenal'i yıllarca böyle yendik'

Arsenal'i FA Cup'ta 3-1 mağlup ederek Manchester United'ın başında 8'de 8 yapan menajer, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı."Geldiğimden beri oyuncu seçimleri sebebiyle başım ağrıyor çünkü çok iyi futbolculara sahibiz. Doğru taktikleri ve oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Bu maçta daha bir takım gibiydik. Savunma ve kontratak için çok çalıştık""Kontratak, Manchester United'ın klasik oyunudur. Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo ve Park Ji-sung'un kontratak golleriyle Arsenal'i yıllarca yendik""Bu maç ileriye doğru atılmış büyük bir adım oldu. Önemli bir gelişme gösterdik. Gelecek hakkında heyecanlanmak kolay ancak çalışmaya devam etmeliyiz"