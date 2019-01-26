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Solskjaer: "Arsenal'i yıllarca böyle yendik"

Manchester United'ın menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Arsenal'i 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından kontratak futbolunu iyi oynadıklarını söyledi ve çarpıcı ifadeler kullandı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Solskjaer: 'Arsenal'i yıllarca böyle yendik'
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26 Ocak 2019 03:01
Arsenal'i FA Cup'ta 3-1 mağlup ederek Manchester United'ın başında 8'de 8 yapan menajer Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından önemli açıklamalar yaptı.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları;

"Geldiğimden beri oyuncu seçimleri sebebiyle başım ağrıyor çünkü çok iyi futbolculara sahibiz. Doğru taktikleri ve oyuncuları seçmeye çalışıyorum. Bu maçta daha bir takım gibiydik. Savunma ve kontratak için çok çalıştık"

ARSENAL'İ ÇOK YENDİK

"Kontratak, Manchester United'ın klasik oyunudur. Wayne Rooney, Cristiano Ronaldo ve Park Ji-sung'un kontratak golleriyle Arsenal'i yıllarca yendik"

BÜYÜK BİR ADIMDI

"Bu maç ileriye doğru atılmış büyük bir adım oldu. Önemli bir gelişme gösterdik. Gelecek hakkında heyecanlanmak kolay ancak çalışmaya devam etmeliyiz"

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