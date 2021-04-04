Solskjaer Agüero ihtimallerine son noktayı koydu

Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer, Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak olan Sergio Agüero'yu transfer etmelerinin çok mümkün olmadığını söyledi.



Futbol anlayışında sadakatin çok önemli olduğunu söyleyen Norveçli hoca, ezeli rakipler arasındaki transferlere olumlu bakmadığıno söyledi. Solskjaer Agüero'yu transfer etme ihtimalleri ile ilgili, "Ben Manchester United'da oynarken rakibimiz beni istese ve ben gitseydim sadakat bunun neresinde olurdu? 10 yıl bir takımda oynayan hiç bir oyuncunun şehrin diğer takımına transfer olmasını beklemiyorum. Profesyonel olduğumuzu biliyorum ama United'da oynadığınızda City'e gitmezsiniz" değerlendirmesini yaptı.



Bazı örnekler olsa de bunu doğru bulmadığını söyleyen Solskjaer, "İsim vermeceğim ama kimi kastettiğimi biliyorsunuz. Bunu yapmak bana göre değil" diye konuştu.



Solskjaer'in kastettiği isimler United'dan eski takım arkadaşları olan ve daha sonradan Manchester City'e giden Carlos Tevez ile Peter Schmeichel'dan başkası değil...



