Solomon Hill, Atlanta Hawks ile anlaştı

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Solomon Hill, Atlanta Hawks ile bir yıllık anlaşma yapmayı kabul etti.



Yedi yıllık veteran Hill, geçtiğimiz sezon Memphis Grizzlies ve Miami Heat formalarını giymiş, üç sayı çizgisinin gerisinden %36.8 isabetle 5.5 sayı ortalaması yakalamıştı.



Atlanta, Indiana Pacers'ın Hill'i 2013 Draftı'nda 23'üncü sırada seçmesinden bu yana beşinci NBA durağı olacak.



Hawks, serbest oyuncu döneminin en aktif takımlarından biri oldu. Ekibin Danilo Gallinari, Rajon Rondo ve Kris Dunn'ı eklediği bildirilirken, Sacramento Kings'in serbest oyuncusu Bogdan Bogdanovic'in, Atlanta'nın teklif ettiği dört yıl 72 milyon dolarlık kontratı imzaladığı da açıklanmıştı.



