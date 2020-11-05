Solhanspor geriden geldi; Galatasaray'ı yıktı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ertelenen 6. hafta maçında Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş
Solhanspor: Krauchuk, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş (Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Kuklinski)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı (Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Torres, Selim Kalaycı, Doğukan Ulu)
Setler: 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13
Süre: 137 (30, 26, 31, 27, 23)
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş
Solhanspor: Krauchuk, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş (Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Kuklinski)
Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı (Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Torres, Selim Kalaycı, Doğukan Ulu)
Setler: 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13
Süre: 137 (30, 26, 31, 27, 23)