Solhanspor geriden geldi; Galatasaray'ı yıktı

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ertelenen 6. hafta maçında Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA
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Solhanspor geriden geldi; Galatasaray'ı yıktı
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05 Kasım 2020 16:32
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ertelenen 6. hafta maçında Solhanspor, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-2 yendi.
 Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Hüseyin Okumuş

Solhanspor: Krauchuk, Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Massari, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş (Alper Özdemir, Altay Demirci, Hakan Polat, Kuklinski)

Galatasaray HDI Sigorta: Selçuk Keskin, Batuhan Avcı, Melih Sıratça, Ertuğrul Gazi Metin, Vahit Emre Savaş, Burutay Subaşı (Yasin Aydın, Murat Yenipazar, Torres, Selim Kalaycı, Doğukan Ulu)

Setler: 23-25, 18-25, 25-21, 25-18, 15-13

Süre:  137 (30, 26, 31, 27, 23)



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