Solhanspor, Dautefendic'i transfer etti

Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Bosna Hersekli orta oyuncu Dautefendic'i transfer etti.

Haber; AA
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Solhanspor, Dautefendic'i transfer etti
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05 Eylül 2021 17:28
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Solhanspor, Bosna Hersekli orta oyuncu Amel Dautefendic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22 yaşındaki Dautefendic ile yeni sezon için anlaşmaya varıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, Dautefendic'in çok önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Belirledikleri hedefler doğrultusunda transferler gerçekleştirdiklerini kaydeden Sözen, şu değerlendirmede bulundu:

"Kendisi henüz genç bir oyuncu, aynı zamanda Türkiye vatandaşı olduğu için ülkemizde yerli statüsünde oynuyor. Bosna Hersek, Katar ve Türkiye'de çeşitli takımlarda oynarken, geçtiğimiz sezon Spor Toto'da edindiği Efeler Ligi deneyimiyle bizim takımımıza da katkı sağlayacaktır. Genç oyuncumuza hoş geldin diyor, kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyorum."

 

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