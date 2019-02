Soldado'ya kırmızı çıkan pozisyon: 'F..k off küfür müdür?'

"F..K OFF" NE DEMEKTİR?

'de, Kayserispor ile oynadıkları maçın ilk yarısının sonunda hakem Alper Ulusoy'un verdiği faul kararına sinirlenerek, "F..k off" kelimesini kullanması sonrasında kırmızı kart görürken, 2014'te Gökhan Töre ve Emre Belözoğlu'nun dahil olduğu olayların ardından kelimenin bir kez daha "küfür" olup olmadığı tartışılmaya başlandı."F..k off" kelimesinin gerçek anlamı ciddi şekilde tartışılırken, söz konusu kelime grubuna Linguistics(Dil Bilimi) açıdan bakıldığı zaman, kesin olarak 'cinsel içerikli küfür' veya 'küfür değil' yorumu yapılamıyor.Fiil anlamı ile cinsel içerikli bir mana içeren "f..k" kelimesi, 19. yüzyıldan itibaren yayılan ve günümüzde de kullanıldığı anlamı ile 'yalnız başına' sarfedilmesi durumunda; cinsel içerikli küfür anlamında uzaklaşıyor ve şaşkınlık belirteci, acı, korku, iğrenme, hayalkırıklığı, sinir, yoğun mutluluk anlarında kullanılan bir ünlem haline geliyor.Bu bağlamda kullanılan "F..k off", "F..k you", "F..k that", "F..k no", gibi kelimelerin cinsel anlam ile hiçbir bağlantısı kalmıyor ve yalnızca vurguyu arttırmak için kullanılan bir ünlem kelimesi oluyorlar. Türkçe'deki karşılıkları ise "Hadi oradan!", "Ya bırak!", "Kahretsin!", "Olamaz!" şeklinde yorumlanabilir.Söz konusu anlam kayması ve context bağımlılığını somut bir örnek ile şu şekilde de açıklayabiliriz: "Yüksek not beklediği bir sınavdan düşük bir not alan öğrenci, notu açıklandığı anda sınıf içerisinde yüksek sesle bu kelimeyi telaffuz ettiğinde, bu noktada kelimenin öğretmene yönelik cinsel bir hakaret anlamı kalmıyor ve yalnızca kendi içerisinde yaşadığı hayalkırıklığını yoğun ve argo bir jargon ile dışa vurmuş oluyor. Ancak, aynı öğretmen notları açıklarken öğrenciye düşük not alması hakkında hakaret ediyorsa ve öğrenci karşılığında doğrudan öğretmenine bu kelime ile cevap veriyorsa; burada doğrudan hakaret statüsünde değerlendiriliyor"Konu ile ilgili olarak görüşlerini dile getiren Linguistic uzmanı Dr. Tuncer Can da, söz konusu kelimenin statik olarak küfür olmadığı ancak olasılık olarak küfür kategorisine dahil edilebileceği görüşünde.Dr. Tuncer Can'ın görüşleri şu şekilde;"F..k off " bir sözcüktür ve sözcüklerin 2 boyutu olur. Görünen ve görünmeyen boyutlar. Görünen boyutta bu sözcü, cinsel göndermeleri olan bir kelime ve ses düzeyinde duyulduğunda uyandırdığı içerik (bizim beynimizde) cinsel context. Görünmeyen boyut ise sözcüğün içsel propertyleri; yani anlamı, cinsel bir act gerçekleştirmek. Bu bağlamda kullanıldığı durumda yer ve zamana göre farklılık göstermiyor. Her zaman cinsel içerikli, hem ses olarak hem de context/meaning olarak. Ancak oyuncu küfür niyetiyle kullanmıyor sadece içindeki sıkıntıyı ifade ediyorsa burada o zaman "niyet" yani intention önemlidir. Bu sözcük bu noktada, statik olarak küfür değil ama olasılık olarak küfürdür. Hakeme o niyetle söylediyse küfür, yoksa kendi kendine dediyse küfür değildir.""'F..k' küfür değil ki. 'F..k off' ya da 'F..k you'yu dert etmem yoksa; ben küfür olarak da kabul etmem. Hiç dert etmem.""Slaven Bilic'in bana yaklaşımı sonrasında, onun da bildiği hakaret olmayan ifadem var. Yurt dışında oynayan oyuncular da bilecektir. Bu bir küfür değil, sayın Bilic de iyi biliyor. Onun olaya dahil olmasından dolayı 'Git işine, bak işine' diye algılanmasını gerektiğini o da biliyor""Evet, bu söz benim ağzımdan çıktı. Almanya'da büyüdüm, İngiltere'de futbol oynadım. Sürekli kullandığımız bir kelime. Ağız alışkanlığım. Orada 'Hadi oradan ya' demek istedim ama ağzımdan 'f..k off' çıktı. Hakeme küfür amaçlı söylemedim. Bundan dolayı atılmak bana koyuyor""Bu laftan oyuncu atılmaz. Kime karşı, nasıl yapıldığı önemli. Ağzından ne şekilde çıktığına bakılmalı. Hakem olsam ben atmam""Kurallara göre tehlikeli faul ve küfür kırmızı karttır. Ancak "F..k off" genellikle gözardı edilir. İngiltere'de insiyatif tamamen hakeme bağlıdır ve o kelimenin nasıl kullanıldığına bakılır.""Rooney daha önce bu yüzden iki maç ceza aldı. Ancak olay tamamen futbolcunun kameralara karşı böyle bir hareket yapmasından dolayı oldu. "F..k off, f..king what?" gibi kelimeler her maçta sıkça duyuluyor. Burada kasıt yok.""Hepimiz bu tip kelimeleri kullanıyoruz. Kişisel olarak birinin yüzüne söylemediğiniz sürece kart görmeniz pek mümkün değil. Futbolcunun tavrı ve agresifliği de oldukça önemli. Kimseyi hedef almadan söylüyorsa, hakemler görmez bile"FERNANDO TORRES, İSPANYA FORMASI ALTINDA ÇIKTIĞI BİR MÜCADELEDE YAŞANAN BİR POZİSYON SONRASINDA 'F..K OFF' DİYOR ANCAK HERHANGİ BİR CEZAİ YAPTIRIM İLE KARŞI KARŞIYA KALMIYOR. İŞTE O ANLAR...F..k kelimesinin, ilk olarak İngiltere Kralı 8. Henry dönemine dayandığı ve ilk olarak bu dönemde ortaya çıkan bu kelimenin, aslında bir fiil değil ve tamamen o dönemin şartlarından dolayı ortaya çıkan uzun bir cümlenin kısaltması olduğu rivayet edilir.Bazı vesikalarda yer alan ancak doğruluğu yalnızca bazı tarihi kaynaklarca teyit edilmiş bu rivayete göre; İngiltere tarihinin en kanlı ve dramatik zamanlarından biri olan Kral 8. Henry döneminde yaşanan veba, katliamlar, savaşlar, sömürgelere yapılan göçler, burada yaşanan ölümler ve buna benzer sebeplerden dolayı ülkenin nüfusu neredeyse yari yarıya düşmüştü.Kral 8. Henry, ülkesinin geleceğinden ciddi bir biçimde endişelenmeye başlamasının ardından yaptırdığı araştırmalar sonucunda ülke hapisanelerinde çok sayıda hırsız, katil ve hayat kadını olduğunu tespit etmiştir. Ve "F..k" kelimesi bu araştırmanın ardından ortaya atılan çözüm amaçlı bir organizasyonun kısaltması olarak dile kazandırılmıştır.Kral 8. Henry, elde ettiği verilerin ardından nüfus artışını sağlayabilmek amacıyla hapishanelerde kral kontrolünde cinsel ilişkiye izin vermiştir ve bu radikal kararın ardından dünyaya gelen çocukların yetiştirme ve topluma katma işini İngiliz kraliyeti üstlenmiştir. Bu nüfus arttırma işlemine ise Fornication Under Control of the King yani "Kral kontrolünde Zina" ismi verilmiştir ve "F..k" olarak kısaltılmıştır.Söz konusu uygulamanın ardından İngiltere'nin nüfusu 10 yıl içerisinde ikiye katlanırken, "F..k" kelimesi de İngilizceye buradan girerek zamanla halk arasında günümüzde bilinen anlamıyla fiil olarak kullanılmıştır.