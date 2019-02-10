Soldado'nun ilginç istatistiği; Bay avukat

Kayseri'de gördüğü kırmızı kartla takımını 45 dakika 10 kişi bırakan Roberto Soldado, gollerinden çok vukuatlarıyla gündemde...İspanyol forvet ligde bu sezon 11 maçta 486 dakika sahada kalırken 3 sarı, 2 kez de kırmızı kart gördü. Galatasaray derbisinde Belhanda'nın boğazına sarılan yıldız, PFDK'dan 6 maç ceza almıştı. Sinirli bir kişiliğe sahip olan Soldado, Kayseri'de de kendisine hakim olamamanın faturasını ödedi. Yönetimin daha önce 250 bin euro ceza verdiği tecrübeli isme yine yüklü bir fatura çıkarması bekleniyor.Hakem Alper Ulusoy'a 'f..k off' dediği için kırmızı kart gören Soldado'ya kaç maç ceza geleceği tartışma çıkardı.Emsallere göre Soldado'ya 1 maç ceza çıkacak. Zira, PFDK daha önce 'f..k off' söylemini kullanılış şekli açısından hakaret değil 'kahretsin' anlamında söylendiğine kanaat getirmiş ve değerlendirmeyi 'sportmenliğe aykırı hareketten' yapmıştı.