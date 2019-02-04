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Soldado ve Valbuena'nın geleceği Ersun Yanal'a bağlı

Fenerbahçe'de en çok kazanan isimler olan Roberto Soldado (14) ve Valbuena (19) altışar maç daha oynarlarsa sözleşmeleri uzayacak. Bu konuda kararı teknik direktör Ersun Yanal verecek.

Kaynak: Sabah
Soldado ve Valbuena'nın geleceği Ersun Yanal'a bağlı
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04 Şubat 2019 08:16
Fenerbahçe'de Roberto Soldado ve Mathieu Valbuena'nın gelecek sezon takımda olup olmayacakları, bu sezon oynayacakları maç sayısına göre belli olacak. Roberto Soldado 20, Mathieu Valbuena ise bu sezon toplam 25 maçta forma giyerse, her iki oyuncunun sözleşmelerinde opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve sözleşmeler birer yıl uzayacak.

YÖNETİM BİLGİ VERDİ

Soldado şu ana kadar 14 resmi maçta forma giydi... Valbuena ise toplam 19 maçta takımla sahaya çıktı. Yani iki futbolcu 6'şar maça daha çıkarsa, 1 yıllık sözleşmeyi otomatik olarak hak etmiş olacaklar.

Yönetim bu konuda Ersun Yanal ve teknik heyete bilgilendirme yaptı ve gelecek yıl devam edip etmeme konusunda karar Yanal'a bırakıldı. Ersun Yanal bu iki oyuncunun oynadığı maçları 5'te bırakırsa, iki oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacak.

SOLDADO
F.Bahçe'ye 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Soldado, yılda 3 milyon Euro kazanıyor.

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