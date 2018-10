Roberto Soldado, yedek kaldığı için üzgün olduğunu ancak Fenerbahçe için savaşmaya devam edeceğini söyledi.İspanyol forvet, "Takımda üç forvet var ve hoca bazen birini, bazen ikisini birden kullanıyor. Doğal olarak bir kişi dışarıda kalıyor. Bu durum her takımda böyledir; birileri ilk 11'de çıkar, birileri kenarda görev bekler. Yedek de kalsam vazgeçmeyeceğim ve Fenerbahçe için çalışacağım." dedi.Şu an teknik direktörün tercihinin kendisi aleyhinde olduğunu sözlerine ekleyen Soldado, "Ben her zaman kendimi hazır tutmak zorundayım. Bu kuralı hiçbir zaman değiştirmeyeceğim, takımım için elimden geleni yapmaya devam edeceğim" açıklamasını yaptı.Ligde birisi ilk 11'de 4 maça çıkan Soldado, henüz skora katkı yapamadı. Boğa, geçen sezon ise ligde 26 maçta 9 gol atıp, 4 asiste imza atmıştı.Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren İslam Slimani'nin durumu belirsizliğini koruyor. Cezayirli forvetin Sivasspor maçında oynama ihtimali var ancak yetişmezse Cocu'nun alternatifi hazır.Sarı-lacivertli hoca, Slimani oynamazsa da çift forvetten vazgeçmeyecek, Frey ile Soldado'yu hücum hattında beraber kullanacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren İslam Slimani'nin durumu belirsizliğini koruyor. Cezayirli forvetin Sivasspor maçında oynama ihtimali var ancak yetişmezse Cocu'nun alternatifi hazır. Sarı-lacivertli hoca, Slimani oynamazsa da çift forvetten vazgeçmeyecek, Frey ile Soldado'yu hücum hattında beraber kullanacak