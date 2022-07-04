Galatasaray, sağ kanat transferinde ise sona yaklaştı.Uzun zamandır temasta olunan Ola Solbakken'in menajeri, detayları görüşmek için bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.Norveç ekibi Bodo/Glimt'le sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 23 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı, kulübünün de bu transfere düşük bir bonservis bedeliyle izin vereceği öğrenildi.