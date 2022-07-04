Galatasaray, sağ kanat transferinde ise sona yaklaştı.
Uzun zamandır temasta olunan Ola Solbakken'in menajeri, detayları görüşmek için bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.
Norveç ekibi Bodo/Glimt'le sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 23 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı, kulübünün de bu transfere düşük bir bonservis bedeliyle izin vereceği öğrenildi.
Uzun zamandır temasta olunan Ola Solbakken'in menajeri, detayları görüşmek için bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.
Norveç ekibi Bodo/Glimt'le sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 23 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı, kulübünün de bu transfere düşük bir bonservis bedeliyle izin vereceği öğrenildi.