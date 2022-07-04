Solbakken'in menajeri Galatasaray için geliyor

Galatasaray'ın uzun zamandır temasta olduğu Ola Solbakken'in menajeri, detayları görüşmek için bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Solbakken'in menajeri Galatasaray için geliyor
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04 Temmuz 2022 11:20
Galatasaray, sağ kanat transferinde ise sona yaklaştı.

Uzun zamandır temasta olunan Ola Solbakken'in menajeri, detayları görüşmek için bu hafta içinde İstanbul'a gelecek.

Norveç ekibi Bodo/Glimt'le sözleşmesi aralık ayında bitecek olan 23 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılı kulübe sıcak baktığı, kulübünün de bu transfere düşük bir bonservis bedeliyle izin vereceği öğrenildi. 



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