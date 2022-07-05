Solbakken ile Botheim transferleri çıkmazda

MENAJERLERE DAVET

Dursun Özbek dönemiyle birlikte futbolda yeniden yapılanmaya gidiyor. Maddi olarak sıkıntılı dönemden geçen sarı kırmızılılar bu sebeple takviye çalışmalarında ince eleyip sık dokurken, geniş bir liste kurdu.Aslan, transferler için kasasından minimum para çıkarmak için kıran kırana pazarlıklarını sürdürürken karşısına çıkan fırsatları da kaçırma noktasına gelebiliyor. Bunun en net örneği ise şu an Ole Solbakken ve Erik Botheim'de yaşanıyor. Cimbom iki Norveçli yıldızla görüşmelere başladığında bu oyuncuların başka talipleri yoktu.Devre arasında serbest kalacak olan Solbakken ayrılığı kafaya koymuş durumda. Oyuncudan 5 milyon avro beklentisi olan Bodo Glimt'in 2,5 milyon avrolara inmesi diğer kulüplerin iştahını kabarttı. Roma oyuncunun menajeriyle temasa geçti.Alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle Rus ekibi Krasnodar'la sözleşmesini tek taraflı fesheden Botheim de devlerin radarına girdi. Botheim'e de İtalya ve İspanya'dan talipler var. Kuzeyli iki ismi de henüz bitiremeyen sarı kırmızılılar fiyatları daha da artmadan bu oyuncuların menajerlerini İstanbul'a çağırma kararı aldı.