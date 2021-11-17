Solbakken: 'Dünya Kupası olmadı ama yüzde 99 Almanya'dayız'

Norveç teknik direktörü Stale Solbakken, Hollanda'ya kaybederek Dünya Kupası hayallerinin suya düştüğü karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu.



Takım olarak bir gelişim içinde olduklarını ancak grubu 3. sırada bitirmenin başarısızlık olduğunun bilincinde olduğunu belirten Solbakken, "Dünya Kupası'na katılamadık ama ben takımımdaki gelişmeyi görüyorum. Grubu 3. bitirmek elbette başarısızlıktır, 2024'te Almanya'da olacağımıza yüzde 99 eminim" diye konuştu.



Maç içerisinde fırsatlar yaratmak istediklerini ancak Hollanda'nın engel olduğunu belirten Norveçli hoca, "Ne olursa olsun tek bir gerçek var, o da Dünya Kupası'na katılamadık. Gerçekçi olmalıyız. Gerçekçi olmalıyız, Gerçekçi olmayanlar 90'lı yıllarda oynayan ve sonrasında futbolu takip etmeyen eski futbolculardır" diyerek kendisine yapılan eleştirilere de cevap vermiş oldu.



Norveçli eski Milli futbolculardan John Arne Riise ise maç sonu değerlendirmesinde, "Ortalama bir Hollanda'yla oynadık ama 1 tane bile pozisyon yaratamadık. Garip! Hayal kırıklığı!" diye konuştu.





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