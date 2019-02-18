Solari'den şampiyonluk yanıtı; 'Kesinlikle bitmedi'

Real Madrid'in teknik direktörü Santiago Solari, Girona'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Santiago Solari, Girona'ya 2-1 mağlup olmalarıyla birlikte Barcelona'nın 9 puan gerisine düşmelerini değerlendirdi.
İşte Santiago Solari'nin açıklamaları;
"Şampiyonluk şansımız bitti mi? Hayır, bitmedi. Kesinlikle bitmedi. Daha çok maç oynayacağız. Yarış devam ediyor"
UTANÇ VERİCİ
"Girona'ya kaybetmemiz utanç verici. En yakın rakiplerimiz kazandı. Çok formdaydık ama şimdi Barcelona'dan 3 puan daha uzaklaştık"
DAHA FAZLA ATARDIK
"Girona iyi oynadı ama daha fazla gol atabilirdik. Ancak hiç pes etmediler. İkinci yarı da enerjileri düşmedi."
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Santiago Solari, Girona'ya 2-1 mağlup olmalarıyla birlikte Barcelona'nın 9 puan gerisine düşmelerini değerlendirdi.
İşte Santiago Solari'nin açıklamaları;
"Şampiyonluk şansımız bitti mi? Hayır, bitmedi. Kesinlikle bitmedi. Daha çok maç oynayacağız. Yarış devam ediyor"
UTANÇ VERİCİ
"Girona'ya kaybetmemiz utanç verici. En yakın rakiplerimiz kazandı. Çok formdaydık ama şimdi Barcelona'dan 3 puan daha uzaklaştık"
DAHA FAZLA ATARDIK
"Girona iyi oynadı ama daha fazla gol atabilirdik. Ancak hiç pes etmediler. İkinci yarı da enerjileri düşmedi."
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