Solari'den şampiyonluk yanıtı; 'Kesinlikle bitmedi'

teknik direktörü, Girona'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.Santiago Solari, Girona'ya 2-1 mağlup olmalarıyla birlikte Barcelona'nın 9 puan gerisine düşmelerini değerlendirdi."Şampiyonluk şansımız bitti mi? Hayır, bitmedi. Kesinlikle bitmedi. Daha çok maç oynayacağız. Yarış devam ediyor""Girona'ya kaybetmemiz utanç verici. En yakın rakiplerimiz kazandı. Çok formdaydık ama şimdi Barcelona'dan 3 puan daha uzaklaştık""Girona iyi oynadı ama daha fazla gol atabilirdik. Ancak hiç pes etmediler. İkinci yarı da enerjileri düşmedi."