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Solari'den şampiyonluk yanıtı; "Kesinlikle bitmedi"

Girona'ya 2-1 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Santiago Solari, şampiyonluk şanslarının bitmediğine vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Solari'den şampiyonluk yanıtı; 'Kesinlikle bitmedi'
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18 Şubat 2019 03:25
Real Madrid'in teknik direktörü Santiago Solari, Girona'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Santiago Solari, Girona'ya 2-1 mağlup olmalarıyla birlikte Barcelona'nın 9 puan gerisine düşmelerini değerlendirdi.

İşte Santiago Solari'nin açıklamaları;

"Şampiyonluk şansımız bitti mi? Hayır, bitmedi. Kesinlikle bitmedi. Daha çok maç oynayacağız. Yarış devam ediyor"

UTANÇ VERİCİ

"Girona'ya kaybetmemiz utanç verici. En yakın rakiplerimiz kazandı. Çok formdaydık ama şimdi Barcelona'dan 3 puan daha uzaklaştık"

DAHA FAZLA ATARDIK

"Girona iyi oynadı ama daha fazla gol atabilirdik. Ancak hiç pes etmediler. İkinci yarı da enerjileri düşmedi."

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