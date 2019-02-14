Solari'den Ajax yorumu: 'Burada kolay maç yok'

Şampiyonlar Ligi'ndedeplasmanda 2-1 mağlup edenteknik direktörmaçın ardından açıklamalarda bulundu."Ajax bizi kilitledi. Agresif bir şekilde oynadılar. Tüm enerjilerini saya koydular. Burada kazanabilmek için acı çekeceğimizi, baskı altında kalacağımızı ve güçlü olmamız gerektiğini biliyorduk""Teknik adamlar, pozisyonu tekrarını izleyemiyor. VAR ve hakemlerin verdiği kararlara güvenmek zorundayız"Bu sonucu alabilmek çok çalıştık. Oyuncularım çalıştıklarımızı sahada uyguladı. Herkesin performansından memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç ya da rakip yok. Ajax bu maçta çok iyi oynadı"