Solari'den Ajax yorumu: 'Burada kolay maç yok'

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Santiago Solari maçın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Santiago Solari'nin açıklamaları;
"Ajax bizi kilitledi. Agresif bir şekilde oynadılar. Tüm enerjilerini saya koydular. Burada kazanabilmek için acı çekeceğimizi, baskı altında kalacağımızı ve güçlü olmamız gerektiğini biliyorduk"
TEKNİK ADAMLAR İZLEYEMİYOR
"Teknik adamlar, pozisyonu tekrarını izleyemiyor. VAR ve hakemlerin verdiği kararlara güvenmek zorundayız"
HERKESTEN MEMNUNUM
Bu sonucu alabilmek çok çalıştık. Oyuncularım çalıştıklarımızı sahada uyguladı. Herkesin performansından memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç ya da rakip yok. Ajax bu maçta çok iyi oynadı"
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İşte Santiago Solari'nin açıklamaları;
"Ajax bizi kilitledi. Agresif bir şekilde oynadılar. Tüm enerjilerini saya koydular. Burada kazanabilmek için acı çekeceğimizi, baskı altında kalacağımızı ve güçlü olmamız gerektiğini biliyorduk"
TEKNİK ADAMLAR İZLEYEMİYOR
"Teknik adamlar, pozisyonu tekrarını izleyemiyor. VAR ve hakemlerin verdiği kararlara güvenmek zorundayız"
HERKESTEN MEMNUNUM
Bu sonucu alabilmek çok çalıştık. Oyuncularım çalıştıklarımızı sahada uyguladı. Herkesin performansından memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç ya da rakip yok. Ajax bu maçta çok iyi oynadı"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın