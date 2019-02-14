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Solari'den Ajax yorumu: "Burada kolay maç yok"

Real Madrid'in teknik direktörü Santiago Solari, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı 2-1 mağlup ettikleri maçta acı çektiklerini itiraf etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Solari'den Ajax yorumu: 'Burada kolay maç yok'
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14 Şubat 2019 02:06
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Real Madrid'de teknik direktör Santiago Solari maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Santiago Solari'nin açıklamaları;

"Ajax bizi kilitledi. Agresif bir şekilde oynadılar. Tüm enerjilerini saya koydular. Burada kazanabilmek için acı çekeceğimizi, baskı altında kalacağımızı ve güçlü olmamız gerektiğini biliyorduk"

TEKNİK ADAMLAR İZLEYEMİYOR

"Teknik adamlar, pozisyonu tekrarını izleyemiyor. VAR ve hakemlerin verdiği kararlara güvenmek zorundayız"

HERKESTEN MEMNUNUM

Bu sonucu alabilmek çok çalıştık. Oyuncularım çalıştıklarımızı sahada uyguladı. Herkesin performansından memnunum. Şampiyonlar Ligi'nde kolay maç ya da rakip yok. Ajax bu maçta çok iyi oynadı"

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