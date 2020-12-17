Sol yanım bugün saat kaçta ne zaman hangi kanalda? Canlı izle Sol Yanım StarTV

Star TV Sol yanım son bölüm ile birlikte izleyiciler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Saati geldiğinde Sol Yanım Star TV'de saat 20:00'de canlı yayın olacak. Sol Yanım dizisinin bu bölümünde yine heyecanlı dakikalar sizleri bekliyor. Detaylı bilgilerin yanı sıra Sol Yanım son bölüm, Sol Yanım canlı izle, Sol Yanım saat kaçta hangi kanalda ne zaman sonuçlarını haberimizde okuyabilirsiniz.

17 Aralık 2020 09:16
Sol yanım bugün saat kaçta ne zaman hangi kanalda? Canlı izle Sol Yanım StarTV
Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi ilk bölümünden itibaren televizyon izleyicilerini etkiledi ve beğenisini kazandı. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor. Sol Yanım başrollerinde  Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman yer alıyor. Yeni bölüm 3. bölüm olarak Sol Yanım son bölüm saati geldiğinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

Sol Yanım Star TV'de saat 20:00'de bugün yani 17 Aralık 2020 Perşembe günü canlı yayınlanacak.

SON BÖLÜM SOL YANIM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SOL YANIM DİZİSİ NEDİR? SOL YANIM KONUSU

'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SON BÖLÜM SOL YANIM FRAGMAN TANITIM YOUTUBE İZLE


SOL YANIM SON BÖLÜM KONUSU, SOL YANIM 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak'ın gizlediği hayatını öğrendiği Serra'ya ilgisi artarken; Selim ve Serra birbirlerini tanıdıkça ilişkileri daha samimi bir hal alacak. Selim'in notlarındaki yükseliş ikilinin birbiriyle daha sık vakit geçirmelerine olanak sağlayacak. Barbar, Burak'ı Serra'dan uzak tutmak için elinden geleni ardına koymazken; Nazlım, Barbar'ın Serra'ya ilgisini kıskanacak. Selim, Burak ve Serra arasındaki aşk üçgenine Biricik'in dışarıdan müdahaleleri devam edecek. Biricik'in, Burak ve Serra arasında bir şeyler olduğuna dair her fırsatta ortaya attığı imaları Selim'i rahatsız edecek. İhsan, oğlu Selim'le arasını düzeltmek için çabalarken; Asena'nın gizemli ilişkisi merak konusu olacak. Üçüncü bölümde, İhsan'ın Serra'ya meraklı bakışlarının ardındaki sebep de ortaya çıkacak!



SOL YANIM OYUNCULARI OYUNCU KADROSU

Sol Yanım dizisinin kadrosunda birbirinden önemli oyuncular yer alıyor. Star TV'de yayınlanan Sol yanım dizisinin oyuncuları:

OYUNCULAR

Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Emre Bey
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Esra Bezen Bilgin
Deniz Barut
Taner Rumeli
Seda Akman
Benian Dönmez
Feyza Civelek
Tuğçe Açıkgöz
Ecem Atalay
Ergül Miray Şahin
Emre Dinler
Oktay Çubuk
Aleyna Şen
Yavuz Pekdiker
Demet Genç
Haydar Koyel
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker



SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'da gerçekleşen çekimler genellikle BKM Stüdyolarında yapılıyor.

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