(SOL YANIM 12. BÖLÜM İZLE) Son bölüm Sol Yanım final Star TV kesintisiz reklamsız izle Çarşamba

Final canlı yayın Sol Yanım Star TV ekranlarında son bölüm yayınlanıyor. Son bölüm Sol Yanım final canlı yayında izleyiciler neler olacağını sürpriz final olup olmayacağına odaklanmış durumda. Defne Samyeli'nin başrolünde oynadığı Sol Yanım dizisi 17 Şubat Perşembe 12. bölüm youtube izle bekleniyor. Sol Yanım Star TV full izle 17 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelecek ve izleyiciler merakla bekliyor. Son bölümde ne oldu ile birlikte yeni bölüm Sol Yanım 12. bölüm yaşananlar ekranlarda olacak. Sol Yanım 12. bölüm ekranlara geliyor ve StarTV yeni bölüm canlı olarak 17 Şubat Çarşamba günü yayınlanıyor.

16 Şubat 2021 22:01
(SOL YANIM 12. BÖLÜM İZLE) Son bölüm Sol Yanım final Star TV kesintisiz reklamsız izle Çarşamba
Sol Yanım son bölüm youtube, Sol Yanım canlı izle, Sol Yanım dizisi 17 Şubat 2021 Çarşamba günü final bölümü ile son bölüm olarak ekranlara gelecek. Ekranlara gelecek son bölüm Sol Yanım 17 Şubat Çarşamba 12. bölümde final yapacak. Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi ilk bölümünden itibaren televizyon izleyicilerini etkiledi ve beğenisini kazandı. Yeni bölümüyle Sol Yanım dizisi tek parça Star TV ekranlarında yayınlanıyor 17 Şubat 2021 Çarşamba gününde. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor. Sol Yanım başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman yer alıyor. Yeni bölüm 12. bölüm olarak Sol Yanım son bölüm saati geldiğinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

Sol Yanım final bölümü 17 Şubat 2021 Çarşamba günü Star TV'de canlı yayında.

SOL YANIM 12. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SOL YANIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 12. BÖLÜM SOL YANIM CANLI

Yeni bölümüyle Sol Yanım dizisi tek parça Star TV ekranlarında yayınlanıyor 10 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20:00'de ekranlara geliyor. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor.



SOL YANIM 10. BÖLÜM İZLE STAR TV


Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim'in Serra'dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?

Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra'nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan'la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar. 

Burak'ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra'nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim'in sığındığı liman Biricik olur. Burak'ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar'ı endişelendirir. 

Asena'nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün'le görüşebilmek için elinden geleni yapar.

SOL YANIM 7. BÖLÜMDE NE OLDU ÖZET

Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?

Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.



Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.

Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.

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SOL YANIM OYUNCULARI OYUNCU KADROSU

Sol Yanım dizisinin kadrosunda birbirinden önemli oyuncular yer alıyor. Star TV'de yayınlanan Sol yanım dizisinin oyuncuları:

OYUNCULAR

Özge Yağız
Tolga Mendi
Cemre Baysel
Emre Bey
Defne Samyeli
Cansel Elçin
Esra Bezen Bilgin
Deniz Barut
Taner Rumeli
Seda Akman
Benian Dönmez
Feyza Civelek
Tuğçe Açıkgöz
Ecem Atalay
Ergül Miray Şahin
Emre Dinler
Oktay Çubuk
Aleyna Şen
Yavuz Pekdiker
Demet Genç
Haydar Koyel
Celal Tak
Murat Balcı
Özgür Cem Tuğluk
Efe Taşdelen
Ayşe Kırca
Hasret Usneker

SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sol Yanım dizisi İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'da gerçekleşen çekimlerin bir kısmı BKM Stüdyoları'nda gerçekleştiriliyor.

SOL YANIM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

Star TV Sol yanım son bölüm ile birlikte izleyiciler ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Saati geldiğinde Sol Yanım Star TV'de saat 20:00'de canlı yayın olacak.Sol Yanım dizisinin bu bölümünde yine heyecanlı dakikalar sizleri bekliyor. İzleyicileri ve sıkı takipçileri Sol Yanım 12. bölüm izlemek için merakla bekliyor.

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