Sol Şerit filmi nerede çekildi, oyuncuları

Senaryosunu Özgür Ağaoğlu'nun kaleme aldığı Sol Şerit filmi, bir grup arkadaşın yol hikayesini konu ediniyor. Peki Sol Şerit nerede çekildi? Sol Şerit filmi konusu ve oyuncuları…İnci Balabanoğlu Ahiska'nın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi Sol Şerit Denizli ve Ankara'da yapıldı.Çocukluktan beri arkadaş olan Cem, Barış ve Volkan, Cem'in düğünü için Ankara'dan Denizli'ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan aksilikler başlar. Düğüne yetişmek zorunda olan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikâyesine eşlik edecektir. Bu eğlenceli ve komik yol hikâyesinin sonu bir düğüne mi yoksa bir bilinmeze mi çıkacaktır?Cem AksakalSertan ErkaçanMemetcan DiperDeniz BaysalCeyda AteşHazal TüresanSermet YeşilAlper BaytekinSerkan GençBurak SatıbolFatih Taner RumeliÖzgürcan ÇevikAyten UncuoğluHikmet KaragözNadim GüçAtilla Doğukan TürkyılmazSelin ŞekerciEmre Ertunç