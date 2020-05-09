Sol Şerit filmi nerede çekildi, oyuncuları

Üç arkadaşın başından geçen yol macerasına odaklanılan Sol Şerit filminde farklı karakterin karıştığı birbirinden eğlenceli olaylar anlatılıyor. İnci Balabanoğlu Ahiska'nın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi Sol Şerit Denizli ve Ankara'da yapıldı.

09 Mayıs 2020 14:57
Sol Şerit filmi nerede çekildi, oyuncuları
Senaryosunu Özgür Ağaoğlu'nun kaleme aldığı Sol Şerit filmi, bir grup arkadaşın yol hikayesini konu ediniyor. Peki Sol Şerit nerede çekildi? Sol Şerit filmi konusu ve oyuncuları…
SOL ŞERİT NEREDE ÇEKİLDİ?

İnci Balabanoğlu Ahiska'nın yönetmenliğini yaptığı komedi filmi Sol Şerit Denizli ve Ankara'da yapıldı.

SOL ŞERİT FİLMİ KONUSU

Çocukluktan beri arkadaş olan Cem, Barış ve Volkan, Cem'in düğünü için Ankara'dan Denizli'ye doğru yola çıkmaya hazırlanmaktadır. Fakat daha yolculuk başlamadan aksilikler başlar. Düğüne yetişmek zorunda olan kahramanlarımızın başına türlü belalar gelirken, düğün evindeki krizler de komik ve macera dolu bir yol hikâyesine eşlik edecektir. Bu eğlenceli ve komik yol hikâyesinin sonu bir düğüne mi yoksa bir bilinmeze mi çıkacaktır?

SOL ŞERİT OYUNCULARI

Cem Aksakal
Sertan Erkaçan
Memetcan Diper
Deniz Baysal
Ceyda Ateş
Hazal Türesan
Sermet Yeşil
Alper Baytekin
Serkan Genç
Burak Satıbol
Fatih Taner Rumeli
Özgürcan Çevik
Ayten Uncuoğlu
Hikmet Karagöz
Nadim Güç
Atilla Doğukan Türkyılmaz
Selin Şekerci
Emre Ertunç

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